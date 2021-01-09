فتح الطريق الحر بعد إغلاقه بسبب الشبورة.. والمرور تحذر السائقين

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم السبت، فتح الطريق الحر "بنها - شبرا"، بعد انخفاض الشبورة المائية الكثيفة التي غطت الطرق الرئيسية والفرعية في قرى ومدن القليوبية، منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، والتي انعدمت الرؤيه على الطريق الزراعي "مصر - إسكندرية"، والطريق الحر "شبرا - بنها"، و "بنها - المنصورة".

وناشد العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية المواطنين والسائقين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها، خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وعدم تخطي السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب إنتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.