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كورونا حول العالم: الإصابات 88.9 مليون والوفيات حوالي 1.91 مليون

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كورونا حول العالم: الإصابات 88.9 مليون والوفيات حوالي 1.91 مليون كورونا حول العالم: الإصابات 88.9 مليون والوفيات حوالي 1.91 مليون

مصراوي Masrawy

12:43 م السبت 09 يناير 2021

نيويورك- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 88 مليونا و885 ألفا و646 حالة، حتى الساعة السابعة و44 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه مليون و913 ألفا و747 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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