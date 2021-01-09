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.. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته

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فيديو.. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته .. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته
أكّد أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر

فيديو.. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته

عبّر أول مواطن قطري عبر منفذ سلوى، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر.

وقال المواطن القطري لقناة ""، إنه في بلده الثاني، ونحن سعداء جداً؛ مؤكداً أنَّ جميع المسؤولين كانوا متعاونين معه ومرحبين بقدومه إلى المملكة.

ووجّه المواطن القطري رسالة إلى مواطنيه، "بأنَّ الإجراءات عبر منفذ سلوى سهلة وميسّرة، وأن الأشقاء في المملكة فرحين بقدومهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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