تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من شرفة المنزل في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم السبت، تجديد حبس موظف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإلقاء زوجته من شرفة المنزل بسبب خلافات مالية بينهما بقرية "كفر محمود شاويش" التابعة لمركز الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "القنايات" المركزي، بوصول "بسمة.ف" 53 عامًا، ربة منزل أردنية الجنسية، مقيمة بمحافظة الشرقية منذ 30 عامًا، مصابة بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم، وحالتها مستقرة.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المصابة وزوجها "أ.خ.م" 63 عامًا، موظف بالمعاش، بسبب خلافات مالية بينهما، وأن الزوج ألقى بزوجته من شرفة مسكنهما بالطابق الأول بقرية "كفر محمود شاويش".

جرى ضبط الزوج المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.