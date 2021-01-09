بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع بديل العشوائيات بمدينة السلام

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة، في مدينة السلام.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، في أرض الإنتاج الحربي بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، على مساحة 230 فدانًا.

واستمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع تصل إلى 55%، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتضمن ٤٤ عمارة ستكون مخصصة للبيع الاستثماري، بواقع ١٠٥٦ وحدة سكنية، وكل الوحدات الأخرى ستشمل إسكان أهالي المناطق غير الآمنة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على المضي في استكمال هذا المشروع، وكلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية أسبوعيًّا، لتكون تلك الوحدات جاهزة للتسليم لأهالينا في المناطق غير الآمنة؛ خصوصًا أن المسؤولين أكدوا أنه لا مشكلة في التمويل، وأنه قريبًا سيكون لدينا نحو ٤٠ عمارة منتهية بالكامل، وبها المرافق وجاهزة للتسليم لمستحقيها، موجهًا بتذليل كل العقبات لتنفيذ ذلك.