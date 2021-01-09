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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 32 ألف راكب على متن 267 رحلة طيران.. اليوم

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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 32 ألف راكب على متن 267 رحلة طيران.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 32 ألف راكب على متن 267 رحلة طيران.. اليوم

مصراوي Masrawy

12:46 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن المطار يشهد اليوم السبت، 135 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 14 ألف راكب، ويغادر المطار 132 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 18 ألف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 32 ألف راكب على 267 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وكذلك وزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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