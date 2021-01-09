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المبيدات المهجورة والزيوت الملوثة.. 10 مشروعات تحكم خطة عمل البيئة حتى 2025

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المبيدات المهجورة والزيوت الملوثة.. 10 مشروعات تحكم خطة عمل البيئة حتى 2025 المبيدات المهجورة والزيوت الملوثة.. 10 مشروعات تحكم خطة عمل البيئة حتى 2025

مصراوي Masrawy

12:45 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة البيئة خلال السنوات الخمس القادمة لتنفيذ واستكمال العديد من المشروعات التي تخدم النظام البيئي وتحافظ على نظافة البيئة وتقلل من موجات التلوث.

وحصل مصراوي على قائمة بأهم المشروعات التي تعتزم وزارة البيئة تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2025.

وتشمل القائمة كل من المشروعات التالية:

- متابعة التوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء.

- تنفيذ مشروع تحسين نوعية الهواء.

- استكمال منظومة تطوير مكامير الفحم النباتي.

- استكمال مشروع مشاركة الدراجات.

- استكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة.

- استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص.

- استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

- استكمال تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات البلدية والصلبة والمخلفات الإلكترونية.

- التخلص من الملوثات العضوية الثانية على مستوى الجمهورية (التخلص من المبيدات المهجورة - معالجة الزيوت الملوثة بمركب pcbs).

  • استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز بالمناطق الريفية بالمحافظات المختلفة.

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