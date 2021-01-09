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الرئيس الأوغندي يفتتح مستشفى كابونجا بعد انتهاء المقاولون العرب من إنجازها

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الرئيس الأوغندي يفتتح مستشفى كابونجا بعد انتهاء المقاولون العرب من إنجازها الرئيس الأوغندي يفتتح مستشفى كابونجا بعد انتهاء المقاولون العرب من إنجازها

مصراوي Masrawy

12:43 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى مشروع إنشاء وإعادة تأهيل مستشفى كابونجا بدولة أوغندا، بعد إنتهاء شركة المقاولون العرب من أعمال الإنشاءات و إعادة التأهيل.

وأعلن المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن المشروع تصل طاقته الإستيعابية بعد إتمام الإنشاءات الجديدة إلى ٣٠٠ سرير بعد أن كانت ١٠٠ سرير فقط ويضم المستشفى عدد من المنشآت الجديدة وهي المبني الرئيسى بمسطح ٥٥٠٠ م٢ والذي يشمل العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية وأقسام للمعامل والأشعة والصيدليات وبنك الدم وكذلك مبنى جديد لعنابر المرضى على مسطح ٢١٠٠ م٢ وعدد ٨ مباني جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفي.

وتابع: "ومبني للمولدات والمحولات وعدد ٢ مبنى مطبخ خارجى ومبانى خدمية ملحقة بالمستشفى بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة و أعمال زراعة وتشجير وشبكات المياه والصرف والكهرباء وأعمال إعادة تأهيل ٦مبانى قائمة طبية وإدارية وعدد ٢٥ مبنى لسكن الأطباء والعاملين".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الشركة قد تم تكريمها الشهر الماضي، ومنحها نائب الرئيس الأوغندي شهادة أفضل شركة مقاولات في أوغندا وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأضاف المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية إن الشركة تنفذ عدد من مشروعات الطرق، كطريق باليسا كامنكولي وطريق مساكا بوكاكاتا، وطريق باليسا كومي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أحد مصانع الأدوية بالعاصمة كمبالا.

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