صور.. فض سوق لبيع السيارات المستعملة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، من فض سوق لبيع الحمام والسيارات المستعملة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، إلى أنه جرى فض سوق بيع الحمام والسيارات المستعملة الأسبوعي بنطاق الحي، حرصا على صحة المواطنين، كونه يتواجد به أعداد كبيرة من المواطنين دون اتخاذ أي إجراءات احترازية ووقائية.

وأكد رئيس الحي على أنه جرت أعمال نظافة ورفع مخلفات ورتش من الشارع بعد إخلائه من السوق، مع التنبيه على المواطنين بعدم العودة للتجمع مرة أخرى.