تجديد حبس المتهمين بالتنمر على معاق في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر صقر الجزئية بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس نجارين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما في واقعة التنمر على شخص من ذوي القدرات الخاصة بقرية "الصورة" التابعة لمركز كفر صقر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لواقعة تنمر من شاب من ذوي القدرات الخاصة وربطه على باب حديدي بقرية "الصورة" بكفر صقر.

وتبين أن وراء الواقعة كلًا من: "أ.م" 25 عامًا، نجار مسلح، و"م.ص" 22 عامًا، نجار مُسلح، جرى ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.