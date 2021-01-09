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شرفت بالعمل معه.. رئيس الوزراء ينعى اللواء محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين

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شرفت بالعمل معه.. رئيس الوزراء ينعى اللواء محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين شرفت بالعمل معه.. رئيس الوزراء ينعى اللواء محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين

مصراوي Masrawy

12:08 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، الذي رحل فجر اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء: لقد شرفت بالعمل مع اللواء مغاوري، أثناء رئاسته للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وكان الفقيد، رحمه الله، مثالا للإخلاص والتفاني، والعمل بروح الفريق، متمتعا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي تعازيه إلى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، في الراحل الكريم، كما بعث تعازيه إلى أسرته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

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