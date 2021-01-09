محافظ الجمارك: منفذ سلوى عنصر مهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

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الحقباني: شريان حيوي لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية

أكّد محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني؛ أن منفذ سلوى الحدودي عنصر مهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال، عبر حسابه في تويتر، نؤكّد جاهزيتنا لاستقبال ضيوف المملكة القادمين عبر منفذ سلوى الحدودي، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية؛ باعتباره شرياناً حيوياً لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية، وعنصراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وكانت قد أكّدت الجمارك السعودية، اليوم السبت، جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي.

الجمارك منفذ سلوى قطر