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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أعلن الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، رفضه حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري، وذلك بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الكونجرس على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ووفق التقاليد المُتعارف عليها في هذا الصدد بالولايات المتحدة، يقوم الرئيس الحالي بدعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض، ويتوجهان معًا إلى حفل التنصيب.

ومع أن ترامب سيكون بذلك أول رئيس أمريكي يكسر هذه التقاليد منذ 152 عامًا، فإنه ليس أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتخلّف عن حضور حفل تنصيب خلفه؛ فقد سبقه 4 رؤساء آخرين.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" رؤساء أمريكا الذين قاطعوا حفل التنصيب قبل ترامب: