أخبار عاجلة

بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا -
بعد دهس طفل بالعارضة.. "سبق" تستعرض 5 مبررات لإنشاء المطبات الصناعية -
زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب -
إثيوبيا تحذر السودان من الحشد العسكري على الحدود: للصبر حدود -
"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة -
البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة -
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
الأوقاف: تكليف الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم للوزارة​ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

قصد بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مدير شركة لتجميع إسطوانات غاز الأكسجين

Print
قصد بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مدير شركة لتجميع إسطوانات غاز الأكسجين قصد بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مدير شركة لتجميع إسطوانات غاز الأكسجين

مصراوي Masrawy

12:10 م السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن شركة الغازات الصناعية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من إسطوانات غاز الأكسجين (تُستخدم لعلاج مصابي ) بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل الشركة على 10 إسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الإحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية