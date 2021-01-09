قصد بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مدير شركة لتجميع إسطوانات غاز الأكسجين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن شركة الغازات الصناعية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من إسطوانات غاز الأكسجين (تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا) بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل الشركة على 10 إسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الإحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .