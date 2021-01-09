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في 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 111 تاجر مخدرات وينفذ 48 ألف حكم قضائي

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في 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 111 تاجر مخدرات وينفذ 48 ألف حكم قضائي في 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 111 تاجر مخدرات وينفذ 48 ألف حكم قضائي

مصراوي Masrawy

12:07 م السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 52 قطعة سلاح ناري، و111 قضية مخدرات، وتنفيذ 48810 حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و258 دراجة نارية مخالفة، و24123 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

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