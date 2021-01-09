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ضبط عنصر إجرامي حول جراج إلى وكرا لاتجار بالأسلحة النارية في كرداسة

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ضبط عنصر إجرامي حول جراج إلى وكرا لاتجار بالأسلحة النارية في كرداسة ضبط عنصر إجرامي حول جراج إلى وكرا لاتجار بالأسلحة النارية في كرداسة

مصراوي Masrawy

12:00 م السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية مخبأة داخل جراج في كرداسة بقصد الاتجار.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (شخصين - مُقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة – لأحدهما معلومات جنائية )؛ بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذين من جراج خاص بمنزل أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وقيامهما بإخفاء تلك الأسلحة داخل سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدقي .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط أحدهما، وبحوزته السيارة وعُثر بداخلها على (عدد من الأسلحة النارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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