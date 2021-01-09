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قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مسئولي صوامع أقماح بأسيوط استولى على 70 طنًا

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قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مسئولي صوامع أقماح بأسيوط استولى على 70 طنًا قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط مسئولي صوامع أقماح بأسيوط استولى على 70 طنًا

مصراوي Masrawy

11:55 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، تورط مسئولي صوامع أقماح أسيوط في بيع المخصصة لمخابز البلدي في البيع للسوق السوداء .

كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث بمديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام مسئولي صوامع أقماح، بالاتفاق مع بعض الأشخاص لتهريب الأقماح المحلية المخصصة لطحنها لاستخدامها للمخابز البلدية بنطاق المحافظة، للمطاحن الخاصة بنطاق محافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط أحد الأشخاص حال قيادته سيارة نقل بمقطورة بالطريق المؤدي لمحافظة سوهاج محملة عليها كمية من الأقماح المحلية وزنت حوالى 70 طن.

بمواجهته اعترف بما جاء بالتحريات وأنه كان في طريقه لتسليم كمية الأقماح المضبوطة لأحد المطاحن الخاصة بسوهاج، نظير تحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون بالاشتراك مع مسئولي الصوامع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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