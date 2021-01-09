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ضبط مدير مطحن لقيامه بالاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

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ضبط مدير مطحن لقيامه بالاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء ضبط مدير مطحن لقيامه بالاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

مصراوي Masrawy

11:55 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير إنتاج بأحد المطاحن - كائن بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بالتلاعب في كميات القمح المُدعمة والمنصرفة حصصاً للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء.

كما كشف التحريات، قيامه بإنتاج وتعبئة النخالة داخل أجولة سعة 40 كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 5 كيلو، دون إثبات تاريخ الإنتاج غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر رجال الأمن بداخل المطحن على 23 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82 %، و20 طن نخاله بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومده الصلاحية .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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