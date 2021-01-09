أخبار عاجلة

"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة -
البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة -
مصادر: ماكونيل أعرب لمقربين منه أن ما ارتكبه ترامب مخالفة تستوجب المحاكمة -
تونس تبحث مع روسيا الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية يناير -
"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى -
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية -
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا -
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 9/1/2021

  • DMC
  • 65
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فؤاد عبد النعيم سائق تاكسي ينقل مرضى الأورام بالمجان في سوهاج

مساء dmc - فؤاد عبد النعيم سائق تاكسي ينقل مرضى الأورام بالمجان في سوهاج

مساء dmc - محمد و"ديسيرية".. حكاية زواج إيطالية بمصري من الفيوم

مساء dmc - محمد و"ديسيرية".. حكاية زواج إيطالية بمصري من الفيوم

مساء dmc مع "إيمان الحصري" | الإثنين 11/1/2021 | الحلقة الكاملة

مساء dmc مع "إيمان الحصري" | الإثنين 11/1/2021 | الحلقة الكاملة

مساء dmc - د. محمد المهدي: الإنسان يلجئ لقراءة المستقبل بسبب شعوره بعدم السيطرة على مستقبله

مساء dmc - د. محمد المهدي: الإنسان يلجئ لقراءة المستقبل بسبب شعوره بعدم السيطرة على مستقبله

شبكة عيون الإخبارية