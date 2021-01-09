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مصراوي Masrawy

وكالات:

دخلت، السبت، أول سيارة قطرية إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي بين الرياض والدوحة الذي أعيد فتحه في أعقاب اتفاق قمة العلا الخليجية، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وقال أول قطري دخل إلى الأراضي السعودية لمراسل "العربية"، إن الإجراءات كانت سهلة للغاية، مُعربًا عن فرحته بعودة العلاقات بين البلدين.

وقال إن المطلوب فقط هو اتخاذ الإجراءات الطبية وفحص كورونا.

كما أعرب آخر هو الثاني يدخل إلى المملكة، عن سعادته بفتح الأجواء بين السعودية والدوحة، مشيرا إلى استقبال حافل أثناء وصوله.

ويتعين على المواطنين القطريين تجاوز بعض الشروط التي حددتها وزارة الداخلية من أجل أراضي المملكة. وأبرزها في ظل جائحة كورونا، إجراء فحص مخبري بتقنية (بي سي آر) والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

ولتسهيل تنفيذ هذا الشرط، وفرت وزارة الصحة طواقم طبية عند منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لفحص القادمين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية وتوقيع التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي.

يأتي ذلك بعد أيام من قمة العلا الـ41 التي أكّد بيانها الختامي على وحدة الصف الخليجي وتكاتف دول مجلس التعاون الخليجي في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد على طي صفحة الماضي، بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.