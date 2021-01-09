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هل هناك امتحانات تحريرية لتقييم طلاب أولى وثالثة ابتدائي؟ تحسم الجدل نهائيا

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هل هناك امتحانات تحريرية لتقييم طلاب أولى وثالثة ابتدائي؟ الحكومة تحسم الجدل نهائيا هل هناك امتحانات تحريرية لتقييم طلاب أولى وثالثة ابتدائي؟ تحسم الجدل نهائيا

مصراوي Masrawy

11:39 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعة صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، مُوضحةً أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).​

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