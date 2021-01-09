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عقب اتضاح الرؤية.. المرور تعيد فتح طريق الكريمات

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عقب اتضاح الرؤية.. المرور تعيد فتح طريق الكريمات عقب اتضاح الرؤية.. المرور تعيد فتح طريق الكريمات

مصراوي Masrawy

11:32 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، فتح طريق الكريمات في الاتجاهين عقب اتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات حرصًا على سلامتهم وللحد من الحوادث.

كثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، لمنع وقوع ، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

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