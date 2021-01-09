نقل طفلين من الحضانات بعد تعطل تانك الأكسجين بمستشفى ههيا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل طفلين من قسم الحضانات بمستشفى ههيا المركزي، إلى مستشفى الصالحية؛ بعد تعطل تانك الأكسجين الخاص بمستشفى ههيا، وذلك خوفًا عليهم من تفاقم الأزمة وتأثرهم بها.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة، أنه جرى التعامل مع العطل فور حدوثه، حيث جرى توفير أكثر من 175 أسطوانة ما بين احتياطي بالمستشفى وأسوانات من المديرية وعدد من المستشفيات ومنظمات المجتمع المدني، فيما أرسلت الشركة المسؤولة عن الصيانة فني بسيارة خاصة وجرى إصلاح العطل دون حدوث أي تأثير على المرضى وأقسام المستشفى المختلفة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قال إنه جرى إصلاح العطل الذي حدث بتانك الأكسجين الموجود بمستشفى ههيا المركزي؛ بعد توقفه بصورة مفاجأة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مؤكدًا على أن الأمر لم يؤثر على تقديم الخدمة الطبية والتنفس الاصطناعي لكافة المرضى، وبينهم المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات الحرجة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العطل حدث بشكل مفاجئ مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفورًا انتقل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى المستشفى لمتابعة المشكلة، مؤكدًا أنه جرت مهاتفة الشركة الخاصة بصيانة تانك الأكسجين، وهي شركة تابعة للقوات المسلحة، وحضر مندوبها الفني إلى المستشفى الساعة الواحدة والنصف صباحًا، واستمر عمله حتى إصلاح العطل في الساعة الخامسة صباحًا.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تابع الوضع مع وكيل وزارة الصحة لحظة بلحظة حتى انتهت المشكلة بصورة تامة وعاد تانك الأكسجين إلى العمل بصورة طبيعية في الساعة الخامسة صباحًا.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا استغاثة تؤكد وجود مشكلة في مضخة أكسجين مستشفى ههيا المركزي، ومطالبة من لدية أسطوانات أكسجين إحضارها إلى المستشفى لحاجة المرضى الشديدة لها، وهو ما نفاه مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة، مؤكدًا على أن حديث "السوشيال ميديا" ليس كله صواب، وأنه سيتم إصدار توضيح فور حل المشكلة تمامًا، فيما أوضح محافظ الشرقية التفاصيل الكاملة لما حدث.

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