وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار والمايسترو خالد فؤاد: صاحب مشوار فني ثري

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد، الذي غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر تجاوز 72 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت، وفق بيان صحفي، إن الراحل صاحب مشوار فني ثري ومثل الأب والصديق والمعلم للكثير من المبدعين في عالم الموسيقى والغناء كما كان السند والقدوة لمطربين وعازفين في بداياتهم حتى نجحوا في تحقيق النجومية.

وتوجهت بالعزاء لاسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948، أبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي.​