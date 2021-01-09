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فتح 12 طريق.. المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد وضوح الرؤية أبرزهم الإسكندرية والسويس

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فتح 12 طريق.. المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد وضوح الرؤية أبرزهم الإسكندرية والسويس فتح 12 طريق.. المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد وضوح الرؤية أبرزهم الإسكندرية والسويس

مصراوي Masrawy

11:10 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، إعادة فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات .

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق الطرق الرئيسية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

وشملت أبرز الطرق التي تم إعادة فتحها أمام حركة السيارات،" إسكندرية الصحراوي، والعلمين والدائري الإقليمي، وأسوان الزراعي، وبلبيس الصحراوي، ومحور30 يونيو، والفيوم الصحراوي، ومحور 26 يوليو، والسويس الصحراوي.

كثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، لمنع وقوع ، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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