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واشنطن- أ ش أ:

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تويتر، بالتآمر "لإسكاته" بعدما قام موقع التواصل الاجتماعي بتعليق حسابه "بشكل دائم"، وقال ترامب "إنه قد ينشيء منصة خاصة به على شبكة الإنترنت".

وفي تغريدة عبر حسابه الرئاسي على تويتر (@POTUS) عقب تعليق حسابه الشخصي (@realDonaldTrump)، كتب ترامب "كما قلت منذ فترة طويلة، تمادى تويتر أكثر وأكثر في حظر حرية التعبير، والليلة، تآمر موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم، لإسكاتي أنا وأنت، 75 مليونا من الوطنيين العظماء الذين صوتوا لي".

وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات: "توقعت أن يحدث هذا، وكنا نتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة، وسيكون لدينا إعلان كبير قريبا، بينما ننظر أيضا في احتمالات إنشاء منصتنا الخاصة في المستقبل القريب"، وتابع "لن يتم إسكاتنا!".

وبحسب ما أفادت به صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، حذف تويتر تغريدات ترامب هذه بسرعة من الحساب الرئاسي، وقال متحدث باسم الموقع للصحيفة "إن محاولات ترامب للالتفاف على الحظر المفروض على حسابه باستخدام الحساب الرئاسي وحساب البيت الأبيض سيتم حذفها".

وكانت شركة "تويتر" أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، وذلك "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها".

وأضاف بيان الشركة أن ذلك "جاء في سياق الأحداث المروعة التي وقعت هذا الأسبوع"، في إشارة إلى أحداث يوم الأربعاء الماضي الذي شهد اقتحام حشود مبنى الكونجرس أثناء انعقاده في جلسة مشتركة للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وألقى باللائمة على ترامب في التحريض عليها.