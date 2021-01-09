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بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

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بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:21 ص السبت 09 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق "الورديان، القباري، المتراس"، لافتة إلى أنه سيجري عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 700 مم بتقاطع شارع 218 مع شارع القباري، ما تسبب في قطع المياه عن المناطق المشار إليها.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125؛ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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