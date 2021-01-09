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تسجل 470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا

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روسيا تسجل 470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا تسجل 470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا
بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و379103

روسيا تسجل 470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ، اليوم السبت، تسجيل 470 حالة وفاة و23309 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن 23680 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى مليونين و754809 أشخاص.

ووفق "روسيا اليوم"، بحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 61381 شخصاً وبلغ إجمالي الإصابات، التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و379103.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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