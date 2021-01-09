صور.. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة بأسيوط، مزرعة الثروة الحيوانية ببنى سند بمركز منفلوط، واطمأن على سير العمل بالمزرعة وقطيع الجاموس وتابع معدلات ارتفاع نسبة الانتاج ونسبة الألبان بالمقارنة بالأعوام السابقة.

ووجه سكرتير عام مساعد المحافظة بأسيوط، بضرورة المتابعة الجيدة للقطيع واستغلال الأرض الزراعية التابعة لها والوقوف على جودة المحصول والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة؛ مشدداً على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المزرعة .

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استكمال تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة تحت إشراف اللجنة المشكلة من الخبراء والمتخصصين بجامعة أسيوط ومحطة بحوث الثروة الحيوانية بالمحافظة لزيادة الانتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها وذلك فى إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وسد احتياجات المحافظة من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من لحوم وألبان، فضلا عن المحاصيل المختلفة المتنوعة التي تنتجها مزارع المحافظة.