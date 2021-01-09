القوى العاملة: تعيين 458 شاباً منهم 38 من ذوي القدرات بالسويس

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 458 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 شاباً من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1138 مواطنا باحثا عن فرص العمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي - إن المديرية استخرجت 1200 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن الانتهاء من دورتين تدريبتين بالتعاون مع مركز التدريب التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في مجال الكهرباء واللحام لـ 15 متدربا لكل دورة.

وأضاف جاد الرب، أنه مجال علاقات العمل تلقت المديرية 52 شكاوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و 32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوي فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية، و4 شكاوي عادية، و 7 شكاوى من إدارة التشغيل الداخلي بالوزارة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 145 منشأة، وتم تحرير 18 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 10 حملات تفتيش، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية في مجال قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالتعاون مع إحدى الشركات لعدد 31 شركة وبحضور 53 من مسئولي الموارد البشرية لكل شركة، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للمرأة العاملة حول قانون العمل مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالسويس.