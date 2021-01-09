أخبار عاجلة

"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة -
البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة -
مصادر: ماكونيل أعرب لمقربين منه أن ما ارتكبه ترامب مخالفة تستوجب المحاكمة -
تونس تبحث مع روسيا الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية يناير -
"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى -
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية -
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا -
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع تلميذة استنشقت "أول أكسيد الكربون" في سوهاج

Print
مصرع تلميذة استنشقت "أول أكسيد الكربون" في سوهاج مصرع تلميذة استنشقت "أول أكسيد الكربون" في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:19 ص السبت 09 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم السبت، متأثرة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون من سخان الغاز أثناء استحمامها بمنزل أسرتها، بمركز جهينة في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "منة. م" 9 أعوام وتقيم بناحية عنيبس دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والدها أنه أثناء قيام ابنته المذكورة بالاستحمام بدورة المياه بالمنزل حدث لها اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، ما أدى لوفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية