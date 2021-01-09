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صور.. شبورة كثيفة تحجب الرؤية في بني سويف وتحرك عاجل لإدارة المرور

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مصراوي Masrawy

10:15 ص السبت 09 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، شبورة كثيفة على كافة المراكز السبعة، ما تسبب في انعدام للرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية.

وفي السياق أقدمت إدارة المرور برئاسة العميد محمد مصطفى على إغلاق عدة طرق حفاظا على سلامة المواطنين، وطالبت المحافظة في بيان رسمي لها قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين

من جانبه أصدر الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف تعليمات برفع درجة الاستعداد بين مختلف الأجهزة المعنية في قطاعات الري والمرور والطرق والحماية المدنية تحسبا لأي طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية كما أعلنت المستشفيات حالة التأهب تحسبا لوقوع أية طرق ناجمة عن سوء الطقس

مشيرا إلى أن المحافظة تتابع من خلال غرفة عمليات مركزية جرى ربطها بغرف فرعية بالمدن لمتابعة تطورات الظروف الجوية وكذلك لتلقي أية بلاغات أو حوادث ناجمة عن سوء الأحوال الجوية

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