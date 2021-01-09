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بعد تلقي خادم الحرمين اللقاح.. السديس: الملك ضرب أروع الأمثلة في التوكل والأخذ بالأسباب

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بعد تلقي خادم الحرمين اللقاح.. السديس: الملك ضرب أروع الأمثلة في التوكل والأخذ بالأسباب بعد تلقي خادم الحرمين اللقاح.. السديس: الملك ضرب أروع الأمثلة في التوكل والأخذ بالأسباب
قال: قدّم للشعب السعودي والعالم درساً بأنهما من أولويات الضروريات التي أمرنا بها ديننا الحنيف

بعد تلقي خادم الحرمين اللقاح.. السديس: الملك ضرب أروع الأمثلة في التوكل والأخذ بالأسباب

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضرب أروع الأمثلة والنماذج المشرّفة في الجمع بين التوكل والعمل بالأسباب.

جاء ذلك إثر تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جرعة لقاح كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث قال "السديس"، إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قدّم للشعب السعودي والعالم درساً في التوكل والأخذ بأسباب الوقاية بتلقيه جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأضاف: "خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكّد للشعب والعالم أجمع بأخذه جرعة لقاح كورونا، بأن التوكل والأخذ بالأسباب الوقائية الذي أمرنا به الله -عزّ وجلّ- ورسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من أولويات الضروريات التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليها وهي حفظ النفس".

ودعا "السديس"؛ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يمن على بلاد الحرمين الشريفين حكومةً وشعباً بالصحة والأمن والأمان والاستقرار.

لقاح كورونا خادم الحرمين الشريفين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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