"الحصيني" يرسم خريطة هطولات الساعات المقبلة: متفاوتة الشدة

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قال: تشمل مناطق عدة من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الأحد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى شبه غزيرة، اليوم السبت، حتى صباح الأحد، على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والجوف والباحة وعسير وجازان.

واضاف: أن أمطاراً محدودة ومتفرقة؛ قد تمتد إلى أجزاءٍ من القصيم والمنطقة الشرقية بين الخُبر والجبيل وشرق المدينة المنوّرة.

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