أخبار عاجلة

"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة -
البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة -
مصادر: ماكونيل أعرب لمقربين منه أن ما ارتكبه ترامب مخالفة تستوجب المحاكمة -
تونس تبحث مع روسيا الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية يناير -
"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى -
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية -
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا -
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحصيني" يرسم خريطة هطولات الساعات المقبلة: متفاوتة الشدة

Print
"الحصيني" يرسم خريطة هطولات الساعات المقبلة: متفاوتة الشدة "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الساعات المقبلة: متفاوتة الشدة
قال: تشمل مناطق عدة من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الأحد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى شبه غزيرة، اليوم السبت، حتى صباح الأحد، على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والجوف والباحة وعسير وجازان.

واضاف: أن أمطاراً محدودة ومتفرقة؛ قد تمتد إلى أجزاءٍ من القصيم والمنطقة الشرقية بين الخُبر والجبيل وشرق المدينة المنوّرة.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة

البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية

نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس

نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس

شبكة عيون الإخبارية