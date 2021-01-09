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"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:42 صباحاً
البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:42 صباحاً
مصادر: ماكونيل أعرب لمقربين منه أن ما ارتكبه ترامب مخالفة تستوجب المحاكمة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
تونس تبحث مع روسيا الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية يناير
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
غلق 9 مقاهى ومطاعم ومحلات بكفر الشيخ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 09 يناير 2021 10:13 صباحاً
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