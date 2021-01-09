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"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة
-
الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
التفاصيل تصنع الفرق
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
متى سنعرف إذا كانت لقاحات كورونا تحمي من السلالتين الجديدتين للفيروس؟
فيديو
cnn arabic
السبت 09 يناير 2021 10:08 صباحاً
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