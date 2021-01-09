أخبار عاجلة

"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى -
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية -
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا -
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

متى سنعرف إذا كانت لقاحات كورونا تحمي من السلالتين الجديدتين للفيروس؟

Print
مواضيع متعلقة
كولن باول يهاجم المدافعين عن ترامب: لم أعد أعتبر نفسي جمهورياً بعد الآن

كولن باول يهاجم المدافعين عن ترامب: لم أعد أعتبر نفسي جمهورياً بعد الآن

سناتور جمهوري: أفضل طريق للمضي قدماً هو استقالة ترامب

سناتور جمهوري: أفضل طريق للمضي قدماً هو استقالة ترامب

مشهد من الجحيم.. هذا ما يبدو عليه فيروس كورونا في كاليفورنيا

مشهد من الجحيم.. هذا ما يبدو عليه فيروس كورونا في كاليفورنيا

إليك احتمالات ما سيحدث في آخر أيام رئاسة ترامب

إليك احتمالات ما سيحدث في آخر أيام رئاسة ترامب

شبكة عيون الإخبارية