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"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية
-
الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:40 صباحاً
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
التفاصيل تصنع الفرق
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:25 صباحاً
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
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الأربعاء 13 يناير 2021 12:23 صباحاً
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BBC News عربي
”خذها إذا كنت تشعر بالبرد“.. ملابس مجانية في شوارع كربلاء لتدفئة المحتاجين
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 09 يناير 2021 10:03 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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