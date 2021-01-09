لأول مرة.. مستشفى سليمان الحبيب يجري جراحة لإزالة ورم دماغي لمريضة وهي مستيقظة

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باستخدام تقنية جهاز الملاحة العصبية.. لمريضة تبلغ من العمر 32 عامًا وتماثلت للشفاء

في إنجاز طبي يضاف لمنجزات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أُجريت بنجاح ولله الحمد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، أول عملية جراحية مجهرية دقيقة لإزالة ورم دماغي لمريضة من منطقة الحركة وهي مستيقظة Awake Craniotomy ، باستخدام تقنية جهاز الملاحة العصبية؛ مما جعلها تستجيب للفريق الطبي بطلب تحريك قدميها ويديها أثناء الجراحة؛

حيث قام الدكتور هاني طلال الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والمتخصص في جراحات الأورام العصبية والعمود الفقري والأوعية الدموية الدماغية بالمستشفى، باستقبال الحالة التي تبلغ من العمر 32 عاماً وإجراء الكشف الطبي عليها لمعرفة تاريخها المرضي وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة.

وقد أظهرت النتائج إصابتها بورم بالدماغ تسبب في شعورها بالآلام والصداع المستمر أثر في قدرتها على التحدث والحركة، مما استدعى التدخل الجراحي العاجل لإزالة الورم وإنقاذ حياتها.

وقال الدكتور الجهني إنه على الفور تم تشكيل فريق طبي وتجهيز المريضة لإجراء الجراحة باستخدام أدوات وتقنيات مجهرية دقيقة نظراً لحساسية مكان العملية، وكان من بينها الميكرسكوب الجراحي الذي مكن الفريق الجراحي من تحديد مكان الورم بدقة، ومن ثم استئصاله بشكل كامل. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفريق الطبي كان حريصاً أشد الحرص على سلامة المريضة وذلك من خلال استخدام أدوات وتقنيات طبية تسهم في تحديد مكان الورم بدقة عالية، وذلك حتى لا تتأثر المناطق المحيطة في الدماغ، كما تم استخدام مثبت للرأس Mayfield Holder لضمان ثبات واستقرار رأس المريضة أثناء الجراحة.

وأضاف د. الجهني أن المريضة خرجت من غرفة العمليات للعناية المركزة وخضعت لمتابعة حثيثة بالمستشفى حتى استقرت حالتها بشكل عام وتماثلت للشفاء– ولله الحمد- وزالت عنها كافة الأعراض التي كانت تعاني منها في السابق.

واختتم الدكتور الجهني حديثه بالقول إنه يتم اللجوء لجراحة الدماغ أثناء اليقظة في علاج الأورام الدماغية أو النوبات الصرعية، وفي حال إذا كان الورم يسبب نوبات من الصرع، فإنه عندئذ تتطلب الحالة الاستيقاظ أثناء الجراحة والتأكد من عدم التسبب في تلف منطقة الدماغ التي تؤثر على اللغة والإدراك والمهارات الحركية.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم حاصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.