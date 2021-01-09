أخبار عاجلة

"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى -
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية -
رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا -
"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فرض إغلاق في بريزبين الأسترالية خشية انتشار المتحور

Print
فرض إغلاق في بريزبين الأسترالية خشية انتشار فيروس كورونا المتحور فرض إغلاق في بريزبين الأسترالية خشية انتشار المتحور

مصراوي Masrawy

09:45 ص السبت 09 يناير 2021

كانبرا- (أ ف ب):

بدأت بريزبين، ثالث المدن الأستراليّة، السبت أوّل أيّام الإغلاق، تنفيذًا لقرار السلطات، بعد اكتشاف أوّل إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في المملكة المتّحدة.

ولم يكن في شوارع المدينة سوى عدد قليل من الأشخاص الذين وضعوا كمامات، ذلك أنّ سكّان بريزبين الكبرى البالغ عددهم مليوني نسمة لا يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريّات.

وأصدرت السلطات مساء الجمعة قرارًا بفرض إغلاق يستمرّ ثلاثة أيّام، بعد التأكّد من إصابة موظّف يعمل في فندق يستقبل أشخاصًا يخضعون لحجر صحّي. ونقل أحد المسافرين العائدين من الخارج عائد العدوى إلى الموظف.

وكانت الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة التي يقصدها كثيرون لتمضية العطلات، مقفرة فيما طلب من السياح البقاء في أمكنتهم حتى انتهاء فترة الاغلاق.

والفيروس المتحور الذي رصد في المملكة المتحدة هو من بين سلالات متحورة أخرى سجلت في أنحاء العالم، ويعتقد أنها أكثر عدوى من الفيروس الأساسي.

ووجهت السلطات تحذيرا لركاب كانوا على متن رحلة وصلت إلى بريزبين من ملبورن في وقت سابق هذا الشهر، بعد رصد إصابة مؤكدة لدى امرأة بالفيروس المتحور رغم خضوعها للحجر.

وقال كبيرة مسؤولي الصحة في ولاية كوينزلاند جانيت يونغ لوسائل الإعلام إن "المخاطر منخفضة جدا لأن المسافرة هي حاليا في نهاية فترة العدوى المحتملة".

أضافت "بسبب الفيروس المتحور الجديد فقط نتصرف بحذر بالغ".

يأتي ذلك في وقت تستعد أجزاء من سيدني لإنهاء تدابير عزل استمرت أسابيع في متصف الليل، بعد طفرة إصابات الشهر الماضي.

ووسط مخاوف من انتشار فيروس متحور أكثر عدوى في مجتمعاتها أعلنت استراليا تعليق الرحلات الدولية مؤقتا وشددت ترتيبات الحجر الصحي.

وقبل فرض الإغلاق كانت بريزبين من بين العديد من المدن الاسترالية التي عادت إلى حياة طبيعية نوعا ما، بعد نجاح السلطات في الحد من الفيروس.

وسجّلت أستراليا أكثر من 28500 إصابة بكوفيد-19 و909 وفيات، من أصل عدد سكّانها البالغ نحو 25 مليونًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية