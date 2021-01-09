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بايدن يعد الأمريكيين بحزمة مساعدات جديدة بتريليونات الدولارات

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بايدن يعد الأمريكيين بحزمة مساعدات جديدة بتريليونات الدولارات بايدن يعد الأمريكيين بحزمة مساعدات جديدة بتريليونات الدولارات

مصراوي Masrawy

09:41 ص السبت 09 يناير 2021

واشنطن- أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيضع اعتبارا من الأسبوع المقبل الأسس لحزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة، مشددا على ضرورة التحرك سريعا بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي.

وقال بايدن - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، السبت - "إن الحزمة التي تقدر بتريليونات الدولارات من شأنها رفع مدفوعات التحفيز للأمريكيين إلى ألفي دولار، وتمديد تأمين البطالة وإرسال مليارات الدولارات مساعدات لحكومات المدن والولايات، فضلا عن التحرك بسرعة لمعالجة التدهور الاقتصادي والوباء المستشري في البلاد.

وشدد بايدن على أن الأولوية ستكون لتسريع التطعيم ضد كورونا، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لعشرات المليارات من الدولارات لتمكين السلطات المحلية والوطنية من الحفاظ على وظائف المعلمين والشرطة ورجال الإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة.

وأوضح أن حزمة المساعدات التي أُقرت نهاية ديسمبر الماضي والبالغة 900 مليار دولار، كانت دفعة أولى فقط، مضيفا "نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة المباشرة للعائلات والشركات الصغيرة".

واعتبر أن مبلغ 600 دولار، وهو قيمة الإعانات المرسلة إلى العديد من الأمريكيين بكل بساطة لا يكفي عندما يتعين عليك الاختيار بين دفع الإيجار أو تأمين الطعام.

وأعرب بايدن عن أمله بأن يكون قادرا على زيادة الحد الأدنى للأجور بسرعة إلى 15 دولارا في الساعة. وقال "منذ فترة طويلة أقول إنه يجب أن نكافيء العمل وليس الثراء في البلاد".

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