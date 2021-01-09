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الصين تواصل استعدداها لزيارة بعثة الصحة العالمية إلى ووهان: "جاهزون"

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الصين تواصل استعدداها لزيارة بعثة الصحة العالمية إلى ووهان: "جاهزون" الصين تواصل استعدداها لزيارة بعثة الصحة العالمية إلى ووهان: "جاهزون"

مصراوي Masrawy

09:40 ص السبت 09 يناير 2021

بكين- (أ ف ب):

أكدت الصين السبت مواصلة التحضيرات لزيارة لبعثة منظمة الصحة الدولية إلى ووهان للتحقيق في منشأ كوفيد-19، في أعقاب توبيخ نادر من نوعه من المنظمة الدولية على خلفية تأخر الزيارة المقررة منذ وقت طويل.

وجاءت التصريحات بعد إعلان المدير العام للمنظمة الثلاثاء أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم استكمال بكين بعد التصريح رغم بدء عدد من أعضاء الفريق الرحلة إلى الصين لتتبع منشأ الفيروس الذي رصد للمرة الأولى أواخر 2019 في المدينة الواقعة بوسط البلاد.

وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة زينغ ييشين للصحافيين السبت "يتم النظر في الموعد المحدد (للزيارة) ونحن جاهزون".

أضاف "طالما يستكمل هؤلاء الخبراء الإجراءات ويؤكدون برنامجهم سنذهب سويا إلى ووهان لإجراء تحقيقات".

في وقت سابق هذا الأسبوع امتنعت السلطات الصينية عن تأكيد تفاصيل الزيارة، في مؤشر على حساسية المهمة التي عانت من التأخير والسياسة.

وكانت المنظمة قد أعلنت سابقا أن الصين منحت الإذن لزيارة فريق يضم 10 أشخاص.

وأضاف زينغ "نحن حاليا ننتظر وصول خبراء منظمة الصحة العالمية، وقمنا بالترتيب كي تقوم مجموعات خبراء معنيين باستقبالهم".

وعبر عن الأمل في أن تتمكن تحقيقات منظمة الصحة العالمية من زيادة فهم منشأ المستجد.

وردا على سؤال حول فعالية تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المتحور الذي رصد في بريطانيا ويبدو أنه أكثر عدوى، قال زينيغ "لقاحنا لديه نفس الفاعلية ضد تحور سلالة مماثل".

وأضاف "يبدو أن سرعة تحور فيروس كورونا المستجد الجديد لا تزال ضمن نطاق مقبول وسرعة التحور ليست سريعة بشكل خاص.

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