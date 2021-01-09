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استطلاع: 57% من الأمريكيين يؤيدون ترك منصبه قبل انتهاء ولايته

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استطلاع: 57% من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب منصبه قبل انتهاء ولايته استطلاع: 57% من الأمريكيين يؤيدون ترك منصبه قبل انتهاء ولايته
يرون أنه لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.. قالوا: يجب أن يستقيل

استطلاع: 57% من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب منصبه قبل انتهاء ولايته

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الحالي دونالد ؛ يجب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته، بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالاشتراك مع شركة الأبحاث "إبسوس"، فإن 57% من الأمريكيين يرون أن ترامب لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.

ويعتقد 14% أنه يجب عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة، وأيّد 30% استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزله، وقال 13% إن ترامب يجب أن يستقيل من منصبه.

وفق " اليوم"، كما تظهر نتائج الاستطلاع، أن أكثر من 80% من المشاركين فيه يدينون تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، وأعرب 12% عن تأييدهم لما وقع، ووجد 6% صعوبة في الإجابة.

وتمّ إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 يناير، وشمل 1005 أمريكيين فوق سن 18 عاماً، من بينهم 490 ديمقراطياً و363 جمهورياً و100 شخص ليسوا من أنصار أيّ حزب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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