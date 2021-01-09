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مسؤولون أمريكيون مستاؤون ويطالبون بإغلاق حساب المرشد الأعلى الإيراني

أعلنت شركة "تويتر" أنها أغلقت الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب؛ بشكل نهائي، بعد ساعات قليلة من تغريدة ترامب؛ عن عدم حضوره مراسم تنصيب جو بايدن يوم 20 يناير المقبل.

وقالت الشركة في بيانها "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب؛ والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائياً بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

يأتي ذلك بعد يومين من قرار "تويتر" تجاه ترامب بحذف 3 تغريدات للرئيس، إضافة إلى تجميد الحساب ومنعه من التغريد لمدة 12 ساعة، وذلك على خلفية اقتحام عدد من أنصاره جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات وأعمال العنف التي صاحبتها.

من جانبه، علّق ترامب؛ في بيان صحفي، أن تويتر ذهب بعيداً في منع حرية التعبير، واتهم شركة تويتر والحزب الديموقراطي واليسار الراديكالي، كما وصفه بالتنسيق لوقف حسابه وإسكاته.

وأضاف ترامب؛ أنه يفكر في بناء منصة خاصة به، مشيراً إلى أن إحدى المواد القانونية (المادة 203) من قانون الاتصالات جعلت تويتر ينجو بفعلته ووقف الحساب.

في حين انتقد عددٌ من أعضاء الحزب الجمهوري ومسؤولون أمريكيون موقف "تويتر" تجاه ترامب؛ دون القيام بإجراءات قوية ومماثلة تجاه حساب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.