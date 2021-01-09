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ألمانيا تسجل مجددًا فوق الألف حالة وفاة بكورونا في غضون 24 ساعة

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ألمانيا تسجل مجددًا فوق الألف حالة وفاة بكورونا في غضون 24 ساعة ألمانيا تسجل مجددًا فوق الألف حالة وفاة بكورونا في غضون 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:55 ص السبت 09 يناير 2021

برلين- (د ب أ):
سجلت ألمانيا مجددا فوق الألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية أنه تم تسجيل 1083 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا أمس الجمعة بواقع 1188 حالة.

وذكر المعهد أن عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 24 ألفا و694حالة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن في 18 ديسمبر، يبلغ 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبحسب بيانات المعهد، يتعين الوضع في الاعتبار عند تفسير أعداد الإصابات تراجع عدد الأفراد الذين توجهوا إلى أطباء خلال فترة العطلات بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الميلادية، وكذلك تراجع الاختبارات التي جرت في المعامل خلال نفس الفترة. وأشار المعهد إلى أن هذا قد أدى إلى تراجع عدد حالات الإصابة المسجلة في الإدارات الصحية. ومقارنة بالأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، انخفض الرقم إلى النصف تقريبا في الأسبوع الماضي.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 9ر153 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 6ر197 حالة في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي.

ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و891 ألفا و581 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 39 ألفا و878 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و511 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 09ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 109 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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