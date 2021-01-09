كندا ترصد إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور في مقاطعة ألبرتا

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مصراوي Masrawy

أوتاوا- (أ ش أ):

سجلت مقاطعة ألبرتا حالة من فيروس كورونا المتحور الذي كان قد رصِد في وقت سابق بجنوب أفريقيا، وهي أول إصابة من هذا النوع على الأراضي الكندية، حسبما أعلنت مسؤولة السلطات الصحية في المقاطعة.

وذكرت الطبيبة دينا هينشاو مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - "أن ألبرتا رصدت أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي اكتشف في جنوب أفريقيا"، مضيفة أن المصاب الذي سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة يخضع حاليا لحجر صحي.

وأضافت الطبيبة أنه لا دليل في الوقت الحالي على إصابة أشخاص آخرين بالفيروس المتحور.

يشار إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت كندا تسجيل أولى الإصابات على أراضيها بفيروس كورونا المتحور الذي كان قد رصد في المملكة المتحدة. وعلى إثر ذلك، سارعت أوتاوا إلى تعليق كل الرحلات الآتية من هذا البلد، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار الأربعاء الماضي.

وتشهد كندا منذ ديسمبر الماضي تسارعا حادا في انتشار الفيروس، ما استدعى إعادة فرض إغلاق في المقاطعتَين الأكثر تضررا من الجائحة (أونتاريو وكيبيك). وأعطت أوتاوا الضوء الأخضر لاستخدام لقاحَي فايزر/بايونتيك وموديرنا، وأطلقت حملة تطعيم تاريخية في منتصف ديسمبر الماضي.