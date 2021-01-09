أخبار عاجلة

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير -
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​أمين البرلمان: مجلس النواب 2021 سيقف "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة

Print
​​أمين البرلمان: مجلس النواب 2021 سيقف "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة ​​أمين البرلمان: مجلس النواب 2021 سيقف "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة

مصراوي Masrawy

08:00 ص السبت 09 يناير 2021

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن برلمان 2021 سيقف "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة المصرية من أجل خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له مساء اليوم الجمعة، مؤكدًا أن السلطة التشريعية دورها إقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول حقق إنجازًا تشريعيًا كبيرًا، حيث أنها كانت مرحلة تأسيسية، وحققت فيها البلاد نهضة على كافة المستويات.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أنه لاتزال التحديات كبيرة والطموحات أكبر على برلمان 2021، في ضوء حركة التنمية التي يشهدها الشارع المصري، ومن ثم سيقف المجلس "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين.

وتطرق فوزي، لقرار رئيس الجمهورية بشأن دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء، وتعيين نسبة الـ5%، مؤكدًا أنه وفق الدستور فهو تمثيل للخبراء والمتخصصين والسيدات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي تضمنتها الدستور في ضوء ترشيحات عدد من الجهات، مضيفًا أن جميعهم من القامات الوطنية المعروفة.

واختتم حديثه مؤكدًا أنه في كل فصل تشريعي يكون به جلسة إجرائية أولى يتم فيها اليمين الدستورية، عضو عضوًا، ويعقبها انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين، وهو ما سيتم يوم الثلاثاء المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية