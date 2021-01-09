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مرفق الكهرباء: 4 خطوات لاستخدام غلاية المياه دون زيادة في الفواتير

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مرفق الكهرباء: 4 خطوات لاستخدام غلاية المياه دون زيادة في الفواتير مرفق الكهرباء: 4 خطوات لاستخدام غلاية المياه دون زيادة في الفواتير

مصراوي Masrawy

07:30 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح خاصة بالاستهلاك الصحيح لغلاية المياه، محذرًا من أنه ينتج عن استهلاكها ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة الكهرباء الشهرية.

وتضمنت النصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه بحسب المرفق..

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- أغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادتها، يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

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