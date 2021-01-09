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الصين تشدد إغلاق مقاطعة خبي وسط تفشي

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الصين تشدد إغلاق مقاطعة خبي وسط تفشي فيروس كورونا الصين تشدد إغلاق مقاطعة خبي وسط تفشي

مصراوي Masrawy

07:06 ص السبت 09 يناير 2021

بكين- (د ب أ):
شددت الصين اليوم السبت إجراءات الإغلاق في مقاطعة خبي، بعد أسبوع من تفش جديد لفيروس كورونا المستجد في المقاطعة الشمالية.

وأعلنت لجنة الصحة في مقاطعة خبي اليوم السبت تسجيل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكان جميعها في عاصمة المقاطعة وأكبر مدنها، شيجياتشوانج.

وبهذه الحالات يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 137 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في 2 يناير الجاري.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي أنه اعتبارا من الساعة 0940 صباحا اليوم السبت (0140 بتوقيت جرينتش)، تم تعليق جميع خطوط مترو شيجياتشوانج إلى أجل غير مسمى لوقف انتشار الفيروس بشكل أكبر.

كما ذكرت وسائل إعلام حكومية أنه تم تعليق خدمات الحافلات في وقت لاحق من اليوم.

في اليوم السابق، حثت السلطات سكان شيجياتشوانج وشينجتاى ، وهي مدينة تقع على بعد 125 كيلومترًا جنوب عاصمة المقاطعة والتي شهدت أيضا عددا كبيرا من حالات الإصابة الجديدة ، على عدم مغادرة المدينتين إلا في حالة الضرورة.

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