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يدرس إطلاق منصة خاصة جديدة ردا على حذف حسابه على تويتر

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ترامب يدرس إطلاق منصة خاصة جديدة ردا على حذف حسابه على تويتر يدرس إطلاق منصة خاصة جديدة ردا على حذف حسابه على تويتر

مصراوي Masrawy

06:15 ص السبت 09 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ، إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، وذلك بعد أن حذف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حسابه الشخصي، مشيرا إلى أنه "يتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة".

ونشر ترامب التعليقات في سلسلة تغريدات من حساب "بوتوس" الرئاسي - المنفصل عن حسابه الشخصي دونالد ترامب، وقام تويتر بإزالة التغريدات بعد فترة وجيزة.

واتهم ترامب موقع تويتر بالتواطؤ مع "اليسار الراديكالي" لإسكاته وإسكات من صوتوا له.

كانت شركة التواصل الاجتماعي قد علقت مساء الجمعة بشكل دائم حساب ترامب وارجعت قرارها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد يومين فقط من اقتحام مثيري شغب مؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى تعليق جلسة مشتركة للكونجرس ومقتل خمسة أشخاص.

وأثار ترامب ، في العديد من التغريدات ، مؤيديه بمزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.

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مصراوي Masrawy

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