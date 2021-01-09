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لأول مرة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

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لأول مرة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد لأول مرة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

مصراوي Masrawy

05:56 ص السبت 09 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى، وفقا لبيانات صدرت يوم الجمعة.

وقال مشروع "كوفيد تراكينج بروجيكت" لتعقب الإصابات بكورونا في تحديثه اليومي إن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا بلغ 310 آلاف حالة بالإضافة إلى 131 ألفا و889 حالة دخول إلى المستشفيات و 3777 حالة وفاة بسبب كوفيد -19.

ووفقا للمشروع، وصل متوسط حصيلة الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات خلال السبعة أيام الماضية إلى مستويات قياسية.

ويوم الخميس، وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة أخرى، حيث سجلت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بسبب لأول مرة.​

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